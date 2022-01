Instagram: a breve potrete modificare manualmente la griglia dei post

Continua il processo evolutivo di Instagram che, con i prossimi aggiornamenti, potrebbe mettere a disposizione una nuova funzionalità grazie a cui riordinare autonomamente la griglia dei post pubblicati.

L'ultima interessante novità in dirittura d'arrivo su Instagram

Questa nuova funzione è attualmente in fase di sviluppo. Alessandro Paluzzi è però riuscito ad abilitarla prima del lancio ufficiale, così da fornirci un'idea più chiara in merito a come il tutto sia stato sviluppato:

Nelle informazioni del profilo sarà disponibile un'ulteriore voce, che nello screenshot individuiamo in corrispondenza di “Edit Grid”. Dopo averci cliccato su accederemo alla sezione nella quale mettere in atto le modifiche vere e proprie:

Il procedimento da seguire sarà piuttosto semplice ed immediato: per modificare l'ordine standard nella griglia dei post basterà agire per “trascinamento”, spostando i vari elementi in base alle preferenze. Verrà meno quindi l'ordine cronologico standard: anche una foto pubblicata diverso tempo fa potrà essere mostrata prima degli scatti più recenti condivisi nel profilo di Instragram.