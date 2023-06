Insta360 GO 3: la NOVITÀ è disponibile su Amazon, ecco dove

Sei stanco delle solite videocamere ingombranti e pesanti? Vuoi un dispositivo che ti permetta di catturare i tuoi momenti migliori senza dover rinunciare alla comodità? Allora Insta360 GO 3 è quello che fa per te. Questa videocamera, attualmente disponibile su Amazon, è piccola, leggera e incredibilmente versatile, perfetta per chi ama vivere la vita all’avventura. Completa adesso il tuo ordine, le prendi a 449€ con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questa eccellente macchina pesa solo 35 grammi, rendendola una delle videocamere più leggere sul mercato. Nonostante le sue dimensioni ridotte, però, offre una qualità video straordinaria, con la possibilità di riprendere POV a 2,7K. Inoltre, grazie al suo design magnetico e alla serie di accessori inclusi, come il ciondolo magnetico e la Easy Clip, potrai montarla praticamente ovunque, ottenendo angolazioni di ripresa mai viste prima.

Non è solo una videocamera. Grazie all’Action Pod multifunzionale, potrai utilizzarla anche come telecomando e anteprima live, con la possibilità di montaggio magnetico identico a quello della GO 3. Inoltre, l’Action Pod ti offre fino a 170 minuti di riprese, permettendoti di catturare ogni momento senza preoccuparti della batteria.

L’Insta360 GO 3 è dotata della stabilizzazione FlowState di Insta360, che elimina ogni tremolio, urto e oscillazione, garantendoti video sempre fluidi e stabili. Inoltre, grazie all’Horizon Lock 360, i tuoi video saranno sempre livellati, indipendentemente dalla situazione. Infine, sia la videocamera che l’Action Pod sono resistenti all’acqua, permettendoti di utilizzarli anche in condizioni di pioggia o di umidità.

Insta360 GO 3 è attualmente disponibile direttamente su Amazon. Non perdere l’occasione di avere una delle videocamere più innovative sul mercato a un prezzo speciale. Affrettati, le scorte sono limitate: completa adesso il tuo ordine per averla a 449€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

