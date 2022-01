INPS, bonus di 615 euro: attenzione alla nuova truffa phishing

È importante prestare attenzione a una nuova e pericolosa email che sembra essere stata inviata dall'Istituto di Previdenza Sociale. Al suo interno è proposto un bonus di 615 euro. Ovviamente è tutto falso. Cybercriminali esperti si stanno ancora servendo di INPS come esca per diffondere una campagna di phishing altamente fraudolenta. Lo stesso istituto ha lanciato l'allarme truffa tramite i social network e il suo sito ufficiale. Nel caso doveste ricevere questa email è importante eliminarla subito.

INPS e la nuova email phishing del bonus da 615 euro

Cosa c'è di meglio per attirare le persone se non ingolosirle con la possibilità di guadagnare 615 euro. Se poi è l'INPS a darne comunicazione per un errore di conto, meglio ancora. È questa la strategia che alcuni criminali del web hanno realizzato e stanno diffondendo tramite email per truffare più utenti possibili.

Sono in corso tentativi di #truffa tramite e-mail di #phishing.

⚠️#Inps per motivi di sicurezza, non invia mai comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili.https://t.co/MqZTbXkAiS#InpsComunica #AttentialleTruffe pic.twitter.com/Z9akA6iWp4 — INPS (@INPS_it) January 28, 2022

In sostanza, la potenziale vittima di questa nuova truffa riceve una mail che sembra arrivare proprio dall'INPS. Al suo interno il messaggio comunica che, a causa di un errore, l'utente dovrebbe recuperare un importo pari a 615 euro. Purtroppo però, prosegue la comunicazione, non è stato possibile effettuare il pagamento perché il bonifico non è andato a buon fine.

Il falso Istituto di Previdenza Sociale spiega che il problema sono i dettagli bancari in suo possesso. Risultando errati o incompleti non è possibile dare seguito all'operazione. Perciò, per far sì che il denaro possa essere trasferito sul conto, si richiede l'aggiornamento delle coordinate bancarie.

Come in ogni attacco phishing, viene proposto un link che rimanda a una pagina, per grafica e contenuto, identica a quella dell'INPS. Attraverso un format ben realizzato, il povero malcapitato crede di inserire i dati per ricevere questo bonus. In realtà i cybercriminali utilizzeranno quelle informazioni per svuotargli il conto corrente dai suoi risparmi.

Nel caso anche voi avete ricevuto questa email, o doveste riceverla in futuro, eliminatela all'istante. Non cliccate sul link in essa contenuto e non credete che INPS possa inviarvi una comunicazione ufficiale dove all'interno vi chiede di comunicare i vostri dati personali e bancari. Ecco cosa ha dichiarato l'Istituto proprio in merito a questa truffa phishing: