INPS: attenzione alle truffe dei falsi operatori Caf

Quando si tratta di operazioni telematiche e online legate a INPS o Fisco molti si affidano a personale esperto. Purtroppo però occorre prestare particolare attenzione anche a questo sistema perché sempre più spesso le truffe sono dietro l'angolo.

A rivelarlo, ancora una volta, è stato proprio l'Ente di Previdenza Sociale che, con un recente tweet, sta allertando tutti i cittadini in merito a falsi operatori Caf che si propongono, anche telefonicamente e online, per sbrigare pratiche INPS.

Spesso questi criminali si fanno pagare in anticipo. Ultimamente esistono anche siti web simili agli eCommerce, ma che vendono servizi. Questi, agganciandosi alla carta di pagamento della vittima, continuano a prelevare somme importanti attivando un abbonamento fraudolento all'insaputa dell'utente.

Ecco perché è indispensabile, come sta consigliando INPS, prestare molta attenzione per non cadere nella trappola di cybercriminali esperti. Occorre però non lasciarsi truffare nemmeno da chi si finge un operatore del Caf con studio fisico in qualche città, ma che alla fin dei conti opera illegalmente rubando denaro e fingendo di portare avanti le pratiche richieste.

INPS e i finti operatori Caf

Recentemente ha fatto notizia il falso operatore Caf che ha raggirato più di 200 utenti. Spacciandosi per un operatore specializzato nel disbrigo delle pratiche INPS, ha rubato denaro a tutti coloro che si sono affidati alla sua maestria sì, ma da truffatore. Questa persona è stata denunciata dai Carabinieri per “violazione dei divieti imposti agli istituti di patronato e di assistenza sociale“. Tra l'altro, percepiva anche il Reddito di Cittadinanza.

Occorre però prestare particolarmente attenzione anche alle minacce che provengono dal Web. Infatti, come per quanto riguarda le assicurazioni o i siti eCommerce, anche questo settore sta diventando una giungla proponendo false pagine che promettono di sbrigare pratiche INPS dietro pagamento di importi per lo più convenienti.

Tuttavia, a volte, dietro questi siti online si nascondono cybercriminali che non solo rubano denaro ai poveri malcapitati che cadono nella trappola, ma si appropriano anche dei loro dati personali e sensibili. Perciò, come consiglia INPS, è sempre meglio affidarsi a consulenti fidati che fanno questo di mestiere e che hanno la licenza e i permessi per farlo.

Altrimenti, grazie allo SPID è possibile accedere a diverse pratiche online direttamente sul sito dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di molti altri enti dell'Amministrazione Pubblica Italiana. In questo modo non solo si velocizzano i tempi, ma si può risparmiare anche qualche soldo.