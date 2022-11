Inghilterra-USA dall'estero in streaming: ecco cosa devi fare

Fare affidamento sulla tecnologia a volte è indispensabile, soprattutto quando vuoi vedere i Mondiali di Calcio Qatar 2022, ma ti trovi all’estero. Come ben saprai, questo speciale torneo è in esclusiva Rai e viene trasmesso sui suoi canali in chiaro. Sarai felice di sapere che è comunque possibile assistere a Inghilterra-USA anche se ti trovi fuori dall’Italia.

Questa partita, valida per la fase a gironi del Gruppo B, verrà trasmessa domani, venerdì 25 novembre 2022, alle ore 20:00 su Rai 1. Tuttavia, potrai anche vederla tramite Rai Play. Purtroppo però questo non ti garantisce l’accesso se ti trovi all’estero. Ecco perché è necessaria una buona VPN per assicurarti contenuti in streaming ovunque tu sia.

Non basta però una normale VPN, è necessario scegliere quella giusta perché dovrà aggirare le limitazioni geografiche di Rai Play e delle altre piattaforme. La migliore in questo senso è NordVPN. I suoi server sono aggiornati costantemente per garantirti il successo di questa operazione.

Inghilterra-USA in streaming ovunque tu sia grazie a NordVPN

Come dicevamo, non basta sceglie una VPN qualsiasi, ma occorre affidarsi a chi offre un servizio completo ed efficace. Per vedere Inghilterra-USA in streaming da Rai Play, ovunque tu sia, ha bisogno di NordVPN. Questo provider mette a disposizione i suoi migliori server ottimizzati proprio per aggirare restrizioni e censure.

Installa l’app compatibile sul tuo dispositivo e accedi con l’account utilizzato in fase di registrazione, quando hai acquistato il piano di abbonamento più congeniale alle tue necessità. Prima di attivare la sua VPN devi selezionare il server giusto. In questo caso ti serve accedere a una piattaforma di streaming italiana quindi selezionerai un server italiano.

Fatto ciò, accedi ora a Rai Play che rileverà la tua connessione come se fosse in Italia. Stai tranquillo, questo procedimento è completamente legale perché ti stai affidando a un’applicazione nata per fornirti sicurezza e privacy durante la tua navigazione online. Adesso però goditi Inghilterra-USA e tutte le altre partite dei Mondiali di Calcio Qatar 2022.

