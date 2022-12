Inghilterra-Senegal: le migliori soluzioni per vedere il match in streaming

Se hai scelto di guardare Inghilterra-Senegal in streaming perché sei in viaggio o perché vuoi gustarti questa partita in 4K potrebbero esserti utili alcuni consigli. Esistono infatti diverse soluzioni che ti garantiscono uno streaming stabile e veloce, senza interruzioni.

Per prima cosa devi avere attiva una connessione dati con una velocità di almeno 10 Mbps in qualità HD oppure 25 Mbps in qualità 4K. Ci sono diverse proposte sul mercato, anche economiche, che possono soddisfare questa esigenza.

Poi è indispensabile scaricare la piattaforma giusta per vedere i contenuti desiderati. In questo caso si tratta di Rai Play. Sappi che non troverai un ecosistema come quello di piattaforme streaming consolidate come Disney+, Prime Video, Netflix o altre. Dovrai portare un po’ di pazienza.

Quindi è necessario anche dotarsi di una VPN. Per molti è considerata un optional. In realtà si tratta di una delle soluzioni più importanti quando si tratta di streaming stabile e senza buffering. Scegliendo AtlasVPN, ad esempio, avrai a disposizione server che offrono una larghezza di banda illimitata.

Inghilterra-Senegal: come una VPN migliora lo streaming

Può succedere un calo di prestazioni alla rete internet, anche quando si tratta di Fibra. Tuttavia, quando si è dotati di soluzioni all’avanguardia questi problemi possono essere arginati. Grazie ad AtlasVPN vedrai Inghilterra-Senegal in streaming senza interruzioni, anche in 4K.

In pratica, la tua connessione poggerà su uno dei suoi server e questo fornirà maggiore stabilità e velocità alla tua connessione. Inoltre, a seconda del server selezionato, avrai accesso a tutti i contenuti del Web altrimenti inaccessibili. Perciò se ti trovi all’estero, selezionando un server italiano, potrai accedere a Rai Play senza restrizioni.

Un’altra particolarità di questa VPN è che include un potente Adblocker. Si tratta di una funzionalità furba che elimina tutti i banner pubblicitari e gli annunci che compaiono durante la navigazione. Così consumerai meno Giga, se hai un piano dati a consumo, e sarai al sicuro da potenziali truffe online.

