Inghilterra-Italia: come vedere la partita in streaming dall'estero

Sabato 11 giugno 2022 si giocherà l’attesissima partita Inghilterra-Italia valida per la UEFA Nations League. Il calcio di inizio fischierà alle ore 20:45 e il match sarà disputato allo stadio Molineux di Wolverhampton, proprio nel Regno Unito.

È chiaro che come italiani tutti vogliamo assistere a questo scontro, ma alcuni che per varie ragioni si trovano temporaneamente all’estero potrebbero rischiare di perdersela. Sarebbe un vero peccato non assistere a questo appuntamento!

In realtà, seguendo i nostri consigli, se ti trovi fuori dall’Italia, potrai tranquillamente goderti la partita in live streaming senza problemi. Questo metodo ti sarà utile anche per assistere ad altri match o contenuti trasmessi solo in Italia.

Per prima cosa, però, devi scaricare una buona VPN sul dispositivo dal quale ti collegherai per lo streaming di Inghilterra-Italia. Il nostro consiglio è quello di scegliere ExpressVPN. Si tratta di una soluzione perfetta per chi cerca massima velocità e server ottimizzati per lo streaming.

Inoltre, molte delle piattaforme che offrono questi servizi includono dei limiti geografici riconoscendo anche chi si collega con una VPN. Grazie a ExpressVPN questo non succederà perché i suoi sistemi vengono regolarmente aggiornati per garantire collegamenti ovunque per qualsiasi sito o servizio.

Inghilterra-Italia: come vederla in streaming e perché serve una VPN

Detto questo, sappiamo che Inghilterra-Italia si giocherà sabato 2 giugno 2022 alle 20:45. Tuttavia, ancora non ti abbiamo detto come poterla vedere in streaming. In Italia, la partita sarà trasmessa in live streaming su RayPlay, la piattaforma della Rai.

Infatti, in chiaro, Inghilterra-Italia sarà trasmessa in diretta sul canale Rai 1 del digitale terrestre, dopo l’edizione serale delle notizie del TG1. Quindi, se sei all’estero non dovrai far altro che collegarti a RayPlay e seguire l’evento in live streaming.

Prima però, ovviamente, dovrai attivare ExpressVPN. Questa VPN modificherà il luogo da dove in realtà ti colleghi. Per far questo selezionerai un server tra i tanti disponibili posizionato in Italia. Scegli tra quelli ottimizzati per lo streaming così che connessione e velocità saranno garantite per una visione fluida dell’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.