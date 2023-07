Infradito Bikkembergs a 19€: sconto BOMBA del 59% su eBay (quasi finite)

Incredibili da trovare a questo prezzo, soprattutto con l’estate alle porte. Eppure, adesso le iconiche infradito Bikkembergs puoi portarle a casa a 19,99€ appena, sempre che non siano già finite. Tutto merito della speciale offerta eBay del momento, ma dovrai essere veloce: scegli il tuo numero, mettili nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “SALDIESTATE23”. Li ricevi con spedizioni rapide e gratuite, in pochissimi giorni.

Acquista le tue infradito Bikkembergs a prezzo WOW

Bellissime, ma soprattutto un’icona di stile. Il brand, che ormai non ha bisogno di presentazioni, è perfetto da abbinare praticamente a qualsiasi outfit. Realizzate con estrema attenzione ai materiali, si tratta di calzature pensate per durare nel tempo. Usale in casa, in spiaggia, dopo la doccia al centro sportivo o per fare una bella passeggiata, mentendo il piede al fresco.

Bellissime nel design, è proprio il logo – impossibile da non riconoscere – a distinguere queste spettacolari infradito di Bikkembergs. Approfitta dello straordinario sconto eBay del momento e portale a casa a 19,99€ invece di 49,99€. Per risparmiare il 49%, basta metterle nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “SALDIESTATE23”. Li ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni: saranno subito pronte da portare in vacanza!