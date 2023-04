Indovina Chi? è il gioco più amato dalle famiglie e oggi è in sconto

“Ha i baffi?”, “Ha gli occhiali?”, “È una donna?” Queste domande ti ricordano qualcosa? Starai sicuramente pensando al gioco da tavolo più famoso al mondo, tradotto in tantissime lingue sin dal 1980. Indovina Chi? è un evergreen adatto a tutta la famiglia, ai bambini e a te se sei un nostalgico e vuoi provare ancora una volta a divertirti con questo gioco in scatola stimolante e rilassante. Da oggi puoi acquistare la nuova versione di Hasbro Gaming a soli €15,29 su Amazon, con uno sconto Prime del 33%. Approfitta dell’offerta finché valida e preparati a sconfiggere il tuo avversario indovinando per primo il personaggio misterioso che si cela dietro la carta.

Indovina Chi? è un evergreen indiscusso

Questo gioco da tavolo interattivo è adatto a grandi e piccini: indovina chi è il personaggio misterioso del tuo avversario usando le domande con risposta “sì” o “no”. Questa versione di Hasbro Gaming riprende lo schema del gioco classico, con personaggi aggiornati e volti inediti tutti fa scoprire. Adatto per due giocatori, per una sfida uno contro uno, ideale dai 6 anni in su. La confezione del gioco in italiano contiene le due piattaforme da tavolo, 24 schede mistero e 48 schede personaggi, per una partita ancora più stimolante. È facilissimo da montare, bastano davvero pochi minuti e “il gioco è fatto”!

Non puoi proprio perdere l’occasione di avere il gioco da tavolo con cui sei cresciuto in questa versione tutta nuova di Hasbro Gaming. Indovina Chi? è ora su Amazon a soli €15,29, con uno sconto del 33% sul prezzo originale. Ordinalo con Prime e la confezione arriverà direttamente a casa tua in un solo giorno. Se oggi sei in vena di grandi classici, non perderti anche questa promozione: Catan Big Box in sconto con Prime, un gioco che ti farà diventare un esperto colonizzatore. Un omaggio al creatore Klaus Teuber da poco scomparso all’età di 70 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.