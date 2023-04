Catan Big Box in sconto: un'occasione per omaggiare Klaus Teuber

Il 1 aprile 2023 è una triste pagina per gli amanti dei giochi da tavolo: Klaus Teuber, il creatore di Catan, scompare all’età di 70 anni per una grave malattia. Un’idea per omaggiare questa brillante mente creativa potrebbe essere godersi ancora un gioco da tavolo ormai storico, un passatempo che accompagna gli appassionati dal 1995. Puoi acquistare Catan Big Box su Amazon al costo di €47,33, con uno sconto Prime del 27%.

Catan Bix Box: un gioco, una leggenda

Se non conosci le regole del gioco, sappi che con Catan diventerai un esperto colonizzatore. Insieme agli altri giocatori, dovrai costruire un’isola montando una serie di esagoni, e disporre un numero su ogni casella. Al tuo turno, possedendo già due colonie, ciascuna con una strada, dovrai ottenere Punti Vittoria da conquistare costruendo strade, colonie, città, e collezionando le carte Cavaliere. Il primo che arriva a 10 punti, conclude il gioco. Ognuno di voi dovrà recuperare materie prime e stare molto attenti al Brigante ogni volta che un dado indica il numero 7. Rubare le vostre risorse è un gioco da ragazzi.

A differenza della versione standard, Catan Bix Box di Giochi Uniti ti offre subito la possibilità di giocare fino a 6 persone, e ti dona scenari di gioco esclusivi. Al suo interno include anche Catan gioco di dadi, una versione portatile di questo grande classico per poter giocare dappertutto con i tuoi amici e con la tua famiglia, in viaggio e in vacanza. Ideale dai 10 anni in su, Catan è il gioco perfetto per una serata in compagnia o come idea regalo per sorprendere un amico appassionato di giochi in scatola.

Su Amazon Catan Big Box di Giochi Uniti è in offerta a €47,33, con uno sconto Prime del 27%. Approfitta dell’occasione finché valida e goditi una partita al gioco più famoso di Klaus Teuber, divertendoti proprio come egli avrebbe voluto per gli amanti della sua creazione.

