"Indirizzo PayPal confermato": attenzione a questa nuova truffa

Esperti di cybersicurezza, negli ultimi mesi, hanno individuato una nuova truffa email che sembra inviata da PayPal. Questo messaggio avvisano l’utente circa un falso inserimento di un nuovo indirizzo email e della conferma di un acquisto mai effettuato. Si tratta di un modo per indurre la vittima a fornire l’accesso remoto ai truffatori.

“Hai aggiunto un nuovo indirizzo. Questa è solo una rapida conferma che hai aggiunto un indirizzo al tuo conto PayPal”, c’è scritto nella mail. A questo si aggiunge anche la conferma in merito l’acquisto di un Apple MacBook M4, cosa che l’utente non ha mai fatto ovviamente. All’interno le istruzioni per disconoscere l’acquisto.

“Conferma: il tuo indirizzo di spedizione per MacBook M4 Max 1 TB ($ 1098,95) è stato modificato. Se non hai autorizzato questo aggiornamento, contatta PayPal al numero […]”, conclude l’email truffa. Cosa succede se l’utente contatta i truffatori, pensando di comunicare con l’assistenza di PayPal?

Cosa succede se cadi nella truffa e chiami il finto numero PayPal

Se la vittima contatta il numero indicato nella email “truffa”, una registrazione spiega che è stato contattato il servizio clienti di PayPal. Una volta che il finto operatore risponde, un truffatore cerca di spaventare la vittima facendole credere che il suo account è stato violato.

Una volta acquisito la fiducia della vittima, il truffatore la convince a scaricare un software per fornire l’assistenza necessaria, così da bloccare l’acquisto non autorizzato e bloccare l’accesso all’account di sconosciuti. In realtà il criminale sarà così in grado effettuare un furto di identità, ottenendo l’accesso al vero account PayPal della vittima.

Il problema è che questa email non viene catalogata tra le spam come truffa perché viene inviata dall’indirizzo email “service@paypal.com“. Tuttavia, è importante per ogni utente ricordare che non bisogna mai contattare servizio clienti o assistenza tramite i contatti forniti attraverso la mail, ma direttamente dal sito ufficiale.