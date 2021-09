Di Power Bank in commercio ce ne sono tante, ma in poche sono in grado di assicurare la ricarica in tempi rapidi ed una capacità utile per collegare più dispositivi in contemporanea. Charmast non prevede rinunce: ben 30000mAh ed un sistema di ricarica rapida al servizio dei tuoi smartphone e tablet.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquistala subito su Amazon ad un prezzo di appena 34,99 euro con spedizione gratuita.

Charmast Power Bank: un vero portento ad un prezzo contenuto

Questa performante power bank è dotata di 2 porte USB di tipo A ed 1 porta USB di tipo C con supporto per la carica rapida a 20W: una velocità 4 volte superiore rispetto alla media garantita dai modelli della concorrenza.

Basteranno appena 9 ore per ricaricare completamente la super batteria ai polimeri di litio, così da metterla fin da subito al servizio dei tuoi apparecchi. Particolarmente utile risulta essere il display LED, grazie al quale potrai tenere costantemente sotto controllo la carica residua.

Un prodotto portatile e compatto, che si caratterizza per dimensioni di 17.1 x 7.15 x 2.5 cm e per un peso piuma di 490 grammi. Ricordiamo che in confezione troverai anche una comoda custodia per portare sempre con te la tua power bank.

Insomma, stiamo parlando di un best buy irrinunciabile: metti nel carrello la tua Charmast Power Bank e dimentica i patemi d'animo causati dalle basse percentuali di batteria residua.

