Incisori laser in offerta su MadeTheBest: ecco i migliori

La tua voglia di bricolage e fai da te ti ha spinto verso il vasto mondo degli incisori laser e non sai quale modello acquistare? Nessun problema: in questo articolo ti daremo la possibilità di valutare in autonomia quattro modelli di incisori laser in offerta su MadeTheBest.com.

Si tratta di macchine e accessori indirizzati sia a chi si affaccia per la prima volta a questo genere di prodotti, sia per chi invece ha un po’ di dimestichezza con questo genere di incisori e ha la necessità di particolari caratteristiche per realizzare le proprie creazioni.

ORTUR Laser Master 2 S2 24V Laser Engraving Machine

Partiamo con il modello ORTUR Laser Master 2 S2 24V Laser Engraving Machine, una macchina per incisione a laser indicata per lavori di precisione in scala di grigi. Dotata di un modulo laser a spot focale di seconda generazione, la macchina dispone di quattro livelli di sicurezza per lavorare in tutta tranquillità. La macchina per incisioni è inoltre munita di una scheda madre di nuova generazione che ti assicura una lavorazione precisa e senza sbavature, mentre il design modulare ti offre la possibilità di smontarla e rimontarla con facilità per trasportarla oppure per aggiungere eventuali accessori. La macchina per incisione a laser è perfetta per lavorare sul legno, pietra e addirittura anche sul cibo.

Puoi acquistare ORTUR Laser Master 2 S2 24V Laser Engraving Machine già in offerta a 379$ a questo link a cui puoi aggiungere un ulteriore sconto di 10$ con il codice coupon “ZBS210”.

ORTUR Extension Kit For Ortur Laser Master 2/ 2 S2/ S2 Pro

Disponi già di una macchina per incisione ORTUR Laser Master 2/ 2S oppure 2S Pro e vuoi cambiare la testina laser? Il modello ORTUR Extension Kit For Ortur Laser Master 2/ 2 S2/ S2 Pro ti offre la possibilità di incrementare del 200% l’area di incisione e migliorare anche l’efficienza generale del processo. Il facile montaggio ti permette di rimuovere in pochissimo tempo la vecchia testina laser per darti modo di tornare al lavoro al più presto. Inoltre, l’accessorio è realizzato in lega di alluminio rinforzata per assicurarti una maggiore durabilità.

Puoi acquistare ORTUR Extension Kit For Ortur Laser Master 2/ 2 S2/ S2 Pro in offerta a questo link con il codice coupon “ZBKIT10” del valore di 10$.

ORTUR Laser Master 2 Pro S2 LF 24V Laser Engraver Machine

Tornando a parlare di macchine laser per incisione, il modello ORTUR Laser Master 2 Pro S2 LF 24V Laser Engraver Machine ha dalla sua un ottimo sistema di sicurezza avanzato con tanto di tasto di stop di emergenza e rilevatore di fiamma. Il macchinario è dotato di una scheda madre di nuova generazione che ti consente di incidere molto più rapidamente e con maggiore precisione, mentre la messa a fuoco del laser ad alta intensità è in grado di tagliare un foglio di compensato da 3 mm oppure una tavola di pino da 6 mm. Puoi utilizzare la macchina a laser su una vasta gamma di materiali, tra cui: vetro, legno, pietra, acciaio inossidabile, ceramica, acrilico, carta, pelle e molto altro.

Puoi acquistare ORTUR Laser Master 2 Pro S2 LF 24V Laser Engraver Machine già in offerta a 379$ a questo link a cui puoi aggiungere un ulteriore sconto di 10$ con il codice coupon “ZBPLF10”.

Ortur Laser Engraver Y-axis Rotary Roller Engraving Module

Infine, l’ultimo accessorio che ti consigliamo di prendere in considerazione nel caso in cui avessi già a disposizione una macchina laser per incisione, è il tool Ortur Laser Engraver Y-axis Rotary Roller Engraving Module. Si tratta di un modulo esterno molto interessante pensato per darti la possibilità di incidere su oggetti cilindrici, come ad esempio un bicchiere. Completamente compatibile con LightBurn e LaserGRBL, due tra i più popolari software disponibili sul mercato, l’accessorio ha diversi sistemi di regolazione per darti la possibilità di incidere con precisione su oggetti di varia dimensione.

Puoi acquistare Ortur Laser Engraver Y-axis Rotary Roller Engraving Module in offerta a questo link con il codice coupon “ZBYRR5” del valore di 5$.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.