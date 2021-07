Anche la cucina può essere super smart, soprattutto se ce lo zampino di Xiaomi. La sua piastra a induzione è potente, costruita in modo eccezionale e soprattutto è intelligente: la colleghi in WiFi e ne gestisci ogni aspetto. A disposizione hai 100 modalità di cottura differenti!

Per accaparrartela adesso in super sconto su Amazon devi solo completare l'ordine a 49€ circa. Le spedizioni? Rapide e gratis!

Xiaomi: la piastra smart è in sconto

Un design sobrio ed elegante, ma che subito ne evidenza lo spirito smart. Sul display OLED leggi la temperatura e la cottura mentre con la manopola scegli in modo preciso il grado di calore.

Naturalmente, ad attirare di questo gioiellino è il suo lato smart. La colleghi in WiFi a Internet e poi – attraverso l'applicazione dedicata – ne gestisci ogni aspetto. Scegli fra 100 tipi di cottura diversi e ben 99 livelli di calore.

Utile, comoda e potente: usala in casa oppure per cucinare in giardino quando fa caldo. Meglio ancora, prova a sfruttarla in camper, nella casa vacanza: insomma, ovunque non ci sia la classica cucina, potrai contare sull'eccellente piastra smart di Xiaomi.

Accaparratela adesso in sconto su Amazon a meno di 50€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma attento: lo sconto è a tempo limitato.

