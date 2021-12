In cerca di un monitor? Questo di Samsung è PAZZESCO

Fai la scelta giusta e acquista un nuovo Monitor.

Suvvia, ci vuole proprio sulla tua scrivania anche perché di sicuro, quello che già hai, è di vecchia data e non tutela affatto la tua vista. Se ancora non sai quale scegliere, ti consiglio proprio questo di Samsung che è veramente pazzesco: non per nulla ha quasi ventimila recensioni positive.

In promozione su Amazon te lo porti a casa con circa quaranta euro di sconto, pagandolo solamente 189,90€, un prezzo più che ottimo visto e considerato cosa ti offre.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia e con Prime lo ricevi in uno o due giorni. Problemi di pagamento? Puoi acquistarlo persino con finanziamento a Tasso Zero grazie a Cofidis.

Monitor Samsung: un portento sulla tua scrivania

Scegliere un buon monitor è il passo primario per godersi il computer a tutti gli effetti. Pensaci un po', che senso ha acquistare un ultimo modello se poi hai una risoluzione bassa e zero tecnologie a portata di mano? Per fortuna con la promozione su Amazon non devi spendere una cifra astronomica dal momento che il CR50 di Samsung è una vera bomba.

Ti mette a disposizione un'estetica pazzesca che occupa il minimo spazio senza farti scendere a compromessi. Così facendo hai a portata di mano un pannello curvo da 27 pollici che supporta la risoluzione Full HD, la più adatta per un utilizzo quotidiano.

Non solo, i 60 Hz rendono la visione di contenuti fluida così come il FreeSync che ormai è essenziale. Non solo, come ti anticipavo c'è anche la protezione per la vista e il Flicker Free che è un piccolo lusso.

A portata di mano cosa hai? Una porta HDMI, un D-Sub e tanto altro ancora.

Acquista subito questo monitor Samsung su Amazon a soli 189,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa in quattro e quattr'otto con le spedizioni Prime. Se non sei abbonato puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate