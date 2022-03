Impianto fotovoltaico 2KW con inverter 4000W: prezzo PAZZESCO

Un impianto fotovoltaico per creare una piccola centrale elettrica in casa e iniziare da subito a ridurre la bolletta elettrica. Questo kit è in grado di generare fino a 2KW al giorno, che potrai usare anche con gli elettrodomestici di casa, grazie alla presenza di un inverter da 4000W dotato di presa elettrica e anche USB.

Con le promozioni eBay del momento, puoi risparmiare un sacco e prendere tutto a 379€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la disponibilità è super limitata. Completa adesso l'ordine per approfittarne.

Impianto fotovoltaico 2KW: è il momento di averne uno

A casa arriva tutto l'occorrente per l'installazione. Ci sono:

2 pannelli solari da 100W;

da 100W; un regolatore di carica da 50A per la ricarica controllata delle batterie, se deciderai di installarne;

per la ricarica controllata delle batterie, se deciderai di installarne; un inverter da 4000W con presa elettrica e porta USB.

Grazie a quest'ultimo, potrai facilmente alimentare gli elettrodomestici di casa. Infatti, si occuperà lui di trasformare la corrente continua in alternata. Dunque, in modo empirico, potrai iniziare immediatamente a ridurre il KW consumati tramite l'impianto energetico classico. La conseguenza immediata sarà una riduzione della bolletta.

Con un prezzo veramente basso, puoi lanciarti da subito nella creazione del tuo primo impianto fotovoltaico da 2KW al giorno (garantiti in estate, 1KW minimo in inverno). Scopri tutti i dettagli del kit su eBay e completa l'ordine adesso, a disposizione ci sono ancora 6 kit a questo prezzo. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la disponibilità è limitata.