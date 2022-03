Impianto fotovoltaico 1KW al dì, inverter 1500W a 159€: imperdibile

Un impianto completo. Questo kit per il fotovoltaico è in grado di realizzare fino a 1KW al giorno. Dotato di pannello solare da 100W, regolatore di carica da 20A e inverter da 1500W, hai tutto quello che può servirti per iniziare i tuoi progetti.

Grazie alle promozioni attualmente in corso su eBay, puoi fare un ottimo affare e portare tutto a casa a 159€ circa appena. Basta completare l'ordine al volo e godi di spedizioni assolutamente gratuite. Attenzione però: la disponibilità è super limitata.

Kit fotovoltaico 1KW al giorno: prezzo pazzesco

Tutto quello che ti serve per mettere a punto i tuoi progetti, che prevedono alimentazione proveniente dal sole, quindi completamente gratuita. In confezione trovi infatti un pannello solare da ben 100W, un regolatore di carica da 20A, ma anche un inverter da 1500W.

Quest'ultimo è super prezioso perché integra una presa elettrica standard, come quelle che abbiamo a muro. Grazie a questo dispositivo, puoi collegare i prodotti che vuoi alimentare in modo diretto (rispettando naturalmente i watt).

Ancora, il regolatore di carica è perfetto per l'eventuale possibilità di espandere il tuo impianto, aggiungendo una batteria per l'accumulo. In questo modo, potrai sfruttare l'energia prelevata dal sole anche quando è buio: la stessa sarà infatti stoccata e resa disponibile successivamente.

Questo impianto fotovoltaico da 1KW al giorno risulta quindi super completo per iniziare. Adesso, da eBay puoi prenderlo a prezzo super interessante. Basta completare al volo l'ordine per averlo a 159€ circa appena. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è super limitata.