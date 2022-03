Impianto fotovoltaico 0,5KW (accumulo e inverter) a 199€: FOLLIA

Questo impianto fotovoltaico, in grado di produrre fino a 0,5KW al giorno (anche di inverno), è dotato di regolatore di carica da 30A, di batteria per l'accumulo dell'energia e anche di un inverter per generare corrente alternata.

Grazie alla super promozione eBay del momento, porti tutto a casa a 199€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la quantità disponibile limitata.

Impianto fotovoltaico 0,5KW: a questo prezzo è un affare

Un kit completo per creare la tua prima piccola centrale elettrica fai da te. Inizi a prendere l'energia gratis, direttamente dal sole. In confezione, trovi:

pannello solare da 100W;

regolatore di carica da 30A;

inverter da 2000W;

batteria per l'accumulo da 38Ah.

La batteria, specifica per questo tipo di impianto, è anche dotata di porte USB per collegare direttamente i dispositivi in carica. L'inverter è perfetto invece per passare dalla corrente continua (generata dal pannello) a quella alternata, utile per gli oggetti che abbiamo in casa.

Lo stesso integra infatti una presa elettrica, alla quale collegare i tuoi dispositivi. Insomma, tutto quello che serve per iniziare a sperimentare i benefici dell'elettricità ottenuta gratis, direttamente dal sole.

Questo kit puoi piazzarlo in giardino, ma anche in balcone: il pannello non è troppo ingombrante. Approfitta adesso delle promozioni eBay del momento: completa adesso l'ordine per prendere tutto il necessario per il tuo primo impianto fotovoltaico da 0,5KW al giorno a 199€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratis.