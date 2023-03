Impastatrice planetaria G3 Ferrari in sconto di quasi 100€ da MediaWorld

L’impastatrice planetaria Pastaio 10&Lode del marchio G3 Ferrari è una macchina con movimento planetario che consente di ottenere risultati eccellenti in numerose ricette. È l’ideale per la realizzazione degli impasti di pizza, biscotti, pane, pasta tradizionale o all’uovo. L’ultima offerta sul sito ufficiale di MediaWorld ti consente di risparmiare quasi 100 euro, facendo crollare il prezzo da 274,99 euro a 189,99 euro. E per risparmiare sulle spese di spedizione, scegli il ritiro gratuito nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Impastatrice planetaria G3 Ferrari in sconto del 31% sul sito ufficiale di MediaWorld

Lo sconto non si discute, come la qualità dell’impastatrice Pastaio 10&Lode di G3 Ferrari, con capacità della ciotola pari a 10 litri e una potenza massima di 2.200W regolabile in sei differenti livelli. Inclusi nel prezzo quattro accessori di grande utilità come la frusta sbattitrice in acciaio inox, il tirapasta (con rullo di 14 cm e 9 regolazioni di spessore), il coperchio e l’uncino in alluminio per mescolare e impastare. Tra le caratteristiche di maggior rilievo dell’impastatrice G3 Ferrari si annoverano la grande stabilità offerta dai piedini con ventosa, la possibilità di lavorare impasti fino a 4kg e un comodo dispositivo di sicurezza attraverso cui è possibile impedire l’uso involontario della macchina.

Se vuoi un’impastatrice semplice da usare e pulire, in grado di offrire un reale aiuto in cucina, allora la G3 Ferrari Pastaio 10&Lode è la soluzione ideale per te. Cogli al volo l’offerta di oggi di MediaWorld per risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.