Immortals Fenyx Rising a soli 24€ in EDIZIONE LIMITATA: da non perdere

Immortals Fenyx Rising è in offerta a soli 24,99€ su Amazon.it nella sua esclusiva edizione limitata per la nota catena. Con uno sconto del 53% sul prezzo di listino potete portarvi a casa una delle sorprese più belle del 2020, peraltro in una versione che include diversi contenuti aggiuntivi.

Il gioco è venduto e spedito da Amazon e vi arriverà nel giro di 24/48 ore al massimo se siete abbonati a Prime. Fate in fretta però perché si tratta di un'offerta a tempo.

Immortals Fenyx Rising, cosa contiene questa esclusiva edizione limitata

La Limited Edition del gioco include:

Una copia di Immortals Fenyx Rising

Il pacchetto “ Armi benedette ” di Orione che a sua volta include una spada, un'ascia e un arco.

” di Orione che a sua volta include una spada, un'ascia e un arco. Le ali prima, le cui piume contengono tutti i colori dell'arcobaleno.

Il titolo ci mette nei panni di Fenyx, una eroina alata in missione per salvare gli dei greci e la loro dimora da un'oscura maledizione. Con un sistema di gioco che prende in prestito da diverse produzioni, come Assassin's Creed Odyssey e The Legend of Zelda Breath of The Wild, permette di affrontare creature mitologiche, padroneggiare i leggendari poteri degli dei per provare a sconfiggere Tifone, il Titano più temibile della mitologia greca.

Se non l'avete ancora recuperato, questa offerta di Amazon.it può essere un'ottima occasione per riscoprire una delle più belle sorprese lanciate da Ubisoft negli ultimi anni e che ha conquistato gli appassionati di tutto il mondo.