iMac Pro: Apple ci sta ancora lavorando, a quanto pare

Stando a quanto rivelato da Mark Gurman, sembra che Apple stia ancora cercando di realizzare il famigerato erede dell’iMac Pro, l’all in one per i professionisti dallo schermo generoso da 27 o 32 pollici. A riportare la notizia ci ha pensato il portale di Bloomberg.

Di fatto, Gurman ha detto che la mela sta lavorando ad un nuovo AiO più grande di quello attuale.

iMac Pro: Apple è ancora al lavoro

Il giornalista di Bloomberg suggerisce, all’interno della sua ultima edizione di Power On, che l’OEM di Cupertino sta realizzando due nuovi iMac, uno dei quali dovrebbe disporre del futuro chipset Apple Silicon M3. Saranno entrambi destinati agli utenti professionisti dell’imaging, ma uno in particolare dovrebbe essere pensato per l’utenza “Pro”.

Ecco le parole di Gurman:

Inoltre, credo ancora che Apple stia lavorando su un iMac con uno schermo più grande destinato al mercato professionale. Immagino che questo utilizzerà una variazione del chip M3, probabilmente un M3 Pro e un M3 Max. Ciò corrisponderebbe ai chip all’interno del MacBook Pro. Non credo che la combinazione di un Mac Studio o Mac mini più un Apple Studio Display lo tagli per molti utenti professionisti che desiderano più spazio sullo schermo.

Se ricordate, l’azienda ha interrotto la produzione dell’iMac Pro circa un anno fa e quest’anno ha tolto la versione da 27″ con SoC i7 di Intel Ora non ci sono più All in One di fascia alta. Troviamo solo l’iMac da 24 pollici che però è destinato all’utenza consumer. Tuttavia ha rilasciato un nuovo monitor “economico” (lo Studio Display) e il Mac Studio, un PC desktop potentissimo con M1 Ultra o M1 Max.

Sono in molti a pensare che l’All in One per i “pro” sia in cantiere; nella roadmap ci aspettiamo anche un Mac Mini con M2 e M2 Pro, due modelli di Pro da 14 e 16 pollici con M2 Pro e M2 Max e dovrebbe arrivare perfino un Mac Tower (o Mac Pro) con M2 Ultra o M2 Extreme. Prendete i leaks con “un pizzico di sale”. Gurman prevede che l’iMac sarà il primo modello ad essere aggiornato nei mesi a venire o nel prossimo anno.

