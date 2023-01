iMac con chip M1 ad un prezzo super: il re degli All-in-One scontato di 200€

Il re degli All-in-one è tornato ad un prezzo super. Amazon oggi lo propone ad un prezzo estremamente interessante: se stai cercando un computer estremamente performante abbinato ad uno schermo ad alta risoluzione di estrema qualità, questa offerta fa assolutamente al caso tuo.

L’iMac 2021 oggi può essere tuo a 200€ in meno rispetto al suo normale prezzo di listino. Non dovrai aspettare nemmeno un giorno: la disponibilità è immediata e grazie alle spedizioni Prime lo riceverai a casa domani.

Ricordiamo che su Amazon è possibile rateizzare gli importi, sia attraverso la soluzione Buy now pay later di Amazon (cinque rate a tasso zero), sia attraverso il sistema di finanziamento in 6 o 12 rate di Cofidis (soggetto all’approvazione dell’azienda partner).

L’iMac 2021 dispone di uno schermo Retina 4.K da 24 pollici. Uno dei migliori schermi offerti da un computer all-in-one: ampia gamma cromatica P3, tecnologia True Tone e luminosità massima a 500 nit. Il cuore di questo computer è il nuovo processore Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7-core. È il vero primo SoC per computer e tablet prodotto internamente da Apple. Troviamo 8GB di RAM e un SSD da 256GB.

In pieno stile Apple, il design dell’iMac è curato in modo maniacale: è spesso appena 11,5mm e pesa meno di 4,5, inoltre la scocca è disponibile in sette colori sgargianti (ma l’offerta di oggi riguarda solo i modelli argento, azzurro, rosa e verde). L’iMac dispone anche di una videocamera Face HD a 1080p integrata nello schermo, oltre che sei altoparlanti.

Insomma, se non fosse chiaro stiamo parlando di un prodotto premium di qualità eccellente particolarmente raccomandato per i professionisti e ancora di più per chi lavora abitualmente con i programmi di grafica e di montaggio video. Normalmente l’iMac 2021 con chip M1 viene proposto a …, ma oggi può essere tuo con un generoso sconto di circa 200€ che portano il prezzo finale a 1229,99€.

