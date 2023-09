iMac (2021) da 24" con M1: bello, potente e in super sconto su Amazon

Se siete alla ricerca di un computer elegante, fisso ma sottile, con un design mozzafiato e che sia, al tempo stesso, estremamente potente, vogliamo consigliarvi l’ottimo iMac (2021) di Apple che, nella sua iterazione con processore Apple Silicon M1 (composto da CPU da 8 core e GPU da 7), 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage su SSD super veloce, costa solo 1394,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Vi consigliamo di affrettarvi perché le scorte disponibili sono pochissime (al momento della stesura di questo articolo ci sono solo sette unità). Dimenticavamo di dirvi che la colorazione in sconto è quella silver, a nostro avviso la più bella.

iMac (2021): il best buy del giorno

Questo computer desktop di casa Apple è sottilissimo: ha uno spessore veramente ridotto ed è un all-in-one; ciò implica che sia l’hardware che il display sono allocati sotto la stessa scocca. A proposito di schermo, segnaliamo che qui troviamo un pannello da 24″ Retina LCD IPS con risoluzione 4,5K, perfetto per la visione dei contenuti, per le attività di amministrazione o per l’editing fotografico. Inoltre, è elegantissimo: iMac (2021) dispone di un design unico nel suo genere e in confezione troverete perfino la Magic Keyboard e il Magic Mouse. Ognuno di questi due accessori costa tantissimo quindi il prezzo finale del PC sarà veramente irrisorio. Inoltre, è un gadget plug-and-play; significa che vi basterà collegarlo alla corrente per vederlo operativo e in funzione.

Acquistando iMac (2021) da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, non pagherete le spese di spedizione (saranno incluse nel costo dell’articolo), potrete usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, e in più potrete perfino dilazionare l’importo complessivo del PC in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis. A 1394,99€ non lasciatevelo sfuggire.

