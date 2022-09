Illumina la notte, GRATIS: spettacolare faro solare a 17€ su Amazon

Smetti di pagare per l’illuminazione di giardino, balcone, garage e non solo. Questo spettacolare faro solare, composto da 4 teste regolabili, ti permetterà di ottenere luce gratis, grazie all’elettricità fornita dal sole. Complici gli spettacolari sconti del momento, puoi portare a casa un’unità (completa di lampade LED, pannello solare, sensore di movimento e batteria) a 17€ circa appena.

Tutto quello che devi fare per approfittarne, è accaparrarti la scorta da due pezzi a 35€ circa appena a Amazon, almeno finché la promozione è attiva. Completa l’ordine al volo per accaparrarti la mini scorta, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Faro solare potentissimo a mini prezzo su Amazon

Non uno di quei modelli classici, super piccoli e spesso non sufficienti per le proprie esigenze: quelli sono ottimi punti luce per illuminare in prossimità, ma non arriveranno mai a quello che può offrirti un prodotto come questo.

Incredibilmente semplice da installare e utilizzare. In dotazione, per ogni unità, hai tutto quello che occorre per un funzionamento super autonomo. Il pannello solare è collegato al faro tramite un cavo lungo 4,5 metri: questo significa piena libertà di scelta. Lo sistemi dove preferisci (purché sia ben esposto al sole) e poi appendi la lampada a 4 teste dove desideri illuminare. A quel punto, hai finito: il prodotto farà tutto da solo. Il pannello catturerà il sole e ricaricherà la batteria integrata. Quest’ultima permetterà alla luce di funzionare perfettamente, tramite (eventualmente) il sensore di movimento integrato.

In totale, ci sono 4 modalità di utilizzo, che puoi scegliere sulla base delle tue esigenze. Insomma, potente e completo, questo faro solare è un vero e proprio spettacolo. A questo prezzo poi, è assolutamente imperdibile: completa l’ordine adesso per accaparrarti il kit da due pezzi a 35€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono stoltamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.