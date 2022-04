Illumina gratis OVUNQUE: kit con 6 fari solari a 33€ (5,65€ l'uno)

Non c’è bisogno di pagare per illuminare il giardino o il balcone. Puoi farlo completamente gratis, sfruttando i fari solari giusti. Questo mega kit che ho trovato in sconto su Amazon lo prendi a 33€ circa appena. A casa ricevi un totale di 6 pezzi: ogni unità te l’accaparri a poco più di 5€ e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Fari solari ovunque: super kit a gran prezzo su Amazon

Il momento per installare fonti di illuminazione alternative in giardino è adesso. Questo super bundle ti consente di creare una serie di punti luce ovunque serva, letteralmente. Infatti, non ci sono cavi e limitare il funzionamento in alcun modo.

Ogni unità include LED, pannello solare e batteria: tutto integrato. Devi solo posizionarla (tramite un chiodino) dove desideri e hai finito. Dopodiché, sarà tutto automatico: il pannello ricarica la batteria durante il giorno. In questo modo, di sera avrai tutta l’autonomia energetica che ti serve per far funzionare al meglio la lampada, grazie al sensore di movimento, integrato anch’esso nel corpo del dispositivo.

Non preoccuparti degli agenti atmosferici, la presenza della certificazione IP65 garantisce resistenza anche alla pioggia. Con ben 6 fari solari a disposizione, potrai sbizzarrirti e illuminare gratis in diversi punti del giardino, del terrazzo o del balcone. Massima libertà. Non perdere l’occasione di prendere tutto a 33€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne su Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.