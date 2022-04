Illumina d'immenso e GRATIS il giardino: faro solare 318 LED a 17€

Un potente faro solare con ben 318 LED, che ti permetterà di illuminare in modo completamente gratuito il giardino e il balcone. Un modello con pannello solare dotato di cavo da 5 metri, che non potrebbe più comodo perché hai massima libertà di installazione.

Grazie alle promozioni Amazon del momento, risparmi un sacco e lo porti a casa a 17€ circa appena. Basta spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Faro solare 318 LED in gran sconto su Amazon

Un prodotto di eccezionale qualità, più avanzato rispetto ai modelli della concorrenza per una serie di motivi:

gran quantità di LED, ben 318;

illuminazione distribuita non solo frontalmente, ma su 290 gradi: raggio molto più ampio;

pannello solare distaccato dal corpo della lampada, al quale è collegato con un cavo da 5 metri; grazie a questa caratteristica, puoi agevolmente sistemare l'illuminazione da una parte e il pannello dove è più facile prendere la luce del sole;

Incredibilmente semplice l'installazione. Essenzialmente, devi solo decidere dove preferisci che stia e posizionarlo con una vite o un chiodo. Sistemi allo stesso modo il pannello solare e sei pronto. Durante il giorno, la batteria integrata viene ricaricata mentre di notte si occupa di illuminare la zona dov'è posizionato.

La presenza del sensore di movimento, ti permette di scegliere fra 3 modalità di funzionamento quella che preferisci. In questo modo, ottimizzi l'energia a disposizione e la batteria durerà senza problemi per tutta la notte.

Insomma, questo faro solare non solo è un prodotto decisamente completo, è anche la soluzione ideale per smettere di pagare l'elettricità per illuminare giardino e balcone. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a 17€ circa appena. Sii rapido però: a questo prezzo durerà pochissimo.