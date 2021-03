Il 2021 probabilmente sarà l’anno dell’arrivo della Fibra di Iliad e probabilmente sarà una delle novità più attese nel campo delle telecomunicazioni.

Iliad: Fibra in arrivo?

Iliad per questo nuovo servizio a disposizione dei clienti all’interno del territorio italiano sfrutterà la rete in Fibra FTTH che arriverà fino a 1 Gigabit. L’accordo sancito con Open Fiber, infatti, risale al 7 Luglio dell’anno appena concluso in seguito all’autorizzazione da parte del MISE per poter compiere questo grande passo all’interno del mercato delle reti fisse. Non si sa ancora con precisione, però, quando tutto ciò possa essere disponibile per i clienti che sono in trepida attesa.

Nelle ultime ore, però, il quarto operatore italiano è apparso nei database di alcuni competitor e questo potrà sicuramente far ben sperare per i prossimi mesi.

Grazie forse anche a questa situazione che stiamo vivendo nel nostro Paese, Iliad nell’ultimo anno ha visto aumentare nettamente i suoi piani per quanto riguarda soprattutto i servizi di connettività a banda larga e ultralarga. Tutto ciò ha velocizzato i tempi e permesso di approdare nel mercato della rete fissa a partire dall’estate di quest’anno.

Nonostante questa comunicazione e l’ormai imminente arrivo della stagione estiva, però, non ci sono ancora molte informazioni ufficiali da parte di Iliad, se non che si stanno preparando per il nuovo lancio entro i limiti di tempo prefissati dal CEO Benedetto Levi.

