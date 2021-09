Iliad, quarto operatore italiano, ha presentato le sue promo per acquistare a rate i nuovi iPhone 13, smartphone di casa Apple che ufficialmente escono oggi.

Iliad: iPhone 13, ecco come

La nota positiva è sicuramente quella relativa alla mancanza di una finanziaria. Iliad, infatti, non prevede il pagamento delle rate tramite finanziamento.

L'unico requisito è quello di avere una promo da almeno 3 mesi con un carta di debito o credito abbinata per il rinnovo automatico. Per usufruire al meglio l'operatore in questione vi suggeriamo di attivare la promo Giga 120 in 5G con 120GB di internet, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro mensili.

I modelli attualmente disponibili e acquistabili da questo sito sono i seguenti:

iPhone 13 : questi device sono disponibili nei tagli da 128GB , 256GB e da 512GB . Il prezzo ammonta a 25€ mensili per 30 mesi per la prima variante con 179€ di anticipo, 28€ con 209€ di entry fee per la versione da 256GB, mentre, per l'ultimo modello è prevista una rata pari a 32 euro con un anticipo di 319€.

: questi device sono disponibili nei tagli da , e da . Il prezzo ammonta a mensili per 30 mesi per la prima variante con 179€ di anticipo, 28€ con 209€ di entry fee per la versione da 256GB, mentre, per l'ultimo modello è prevista una rata pari a 32 euro con un anticipo di 319€. iPhone 13 Mini : la versione compatta dei nuovi melafonini è acquistabile con Iliad a partire da 22€ mensili con caparra di 169€ per il taglio da 128GB , mentre, per il modello da 256GB è previsto un corrispettivo iniziale pari a 199€ ed una rata mensile di 25€.

: la versione compatta dei nuovi melafonini è acquistabile con Iliad a partire da con caparra di 169€ per il taglio da , mentre, per il modello da 256GB è previsto un corrispettivo iniziale pari a 199€ ed una rata mensile di 25€. iPhone 13 Pro : ordinabile a soli 279€ di entry fee. Le rate, invece, ammontano a 30€ al mese per la sola versione da 128GB .

: ordinabile a soli di entry fee. Le rate, invece, ammontano a per la sola versione da . iPhone 13 Pro Max: anche questo modello è disponibile con Iliad solo nella variante da 128GB. In questo caso la rata è pari a 32 euro, mentre, l'anticipo corrisponde a 319€.

