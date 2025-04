Iliad ha l'offerta definitiva per viaggiare in Europa

Iliad ha da poco presentato la nuova offerta 5G TOP 250 PLUS, con 250 Giga più minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre. Ma il pezzo forte è un altro: il traffico dati disponibile quando si è all’estero, o meglio in un Paese dell’Unione europea. A differenza di tutte le altre compagnie telefoniche, quella francese ha scelto di includere ben 25 Giga dedicati in roaming. Un’enormità. Ecco perché si può ribattezzare come l’offerta definitiva per viaggiare in Europa.

In genere, i Giga disponibili in roaming variano da 5 a massimo 10 Giga, difficilmente ci sono offerte che si spingono oltre. E se 5 Giga rappresentano proprio il minimo indipensabile, 10 Giga potrebbero sembrare anche sufficienti, a patto che il viaggio in questione duri meno di 4-5 giorni. Ma se c’è una partita che vogliamo guardare? E se c’è un evento che non vogliamo assolutamente perdere? Ecco che anche 10 Giga iniziano a diventare stretti. Con i 25 Giga di Iliad, invece, si possono dormire sonni tranquilli.

Gli altri vantaggi dell’offerta TOP 250 PLUS

Se la quantità di Giga utilizzabili nei Paesi Ue è importante, lo stesso discorso vale per i Giga “domestici”: 250, più che sufficienti per coprire le esigenze di tutti, dagli appassionati di serie tv a quelli del gaming, che non rinunciano ai loro contenuti preferiti anche quando sono fuori casa senza una linea Wi-Fi.

Un altro vantaggio della nuova offerta Iliad ha per protagonisti i minuti illimitati verso più di 60 Paesi. Del lungo elenco fanno parte gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, l’Australia, la Nuova Zelanda, la Cina, il Brasile, il Perù, e tanti altri ancora: ciò rappresenta un’ottima soluzione per quanti hanno parenti che vivono lontano dall’Italia, con la possibilità dunque di chiamarli più spesso.

Infine, menzioniamo anche i servizi VoLTE e hotspot, regolarmente inclusi nella lista dei servizi gratuiti.

L’offerta TOP 250 PLUS di Iliad a 9,99 euro al mese per sempre è attivabile sul sito ufficiale fino alle ore 15 del 6 maggio.