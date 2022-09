Iliad rilancia a partire da oggi la sua promozione Giga 120 disponibile ONLINE senza vincoli e con costo garantito per sempre a meno di 10 euro al mese con navigazione in 5G inclusa.

Iliad Giga 120: i dettagli

La tariffa uscita in data odierna offre ben 120 Giga di traffico dati anche in 5G, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta di chiamate verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso e SMS sempre illimitati e verso tutti gli operatori. Tutto questo a soli 9,99 euro ogni mese.

RICHIEDI la PROMO con 120GB a 9,99€

Oltre alle chiamate senza limiti verso numeri italiani, Iliad, offre anche lo stesso quantitativo anche verso fissi di Azzorre, Germania, Andorra, Antille Francesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

Inoltre, i minuti illimitati sono anche verso mobili e fissi di Canada ed USA.

L’offerta include anche ben 9 Giga da utilizzare in roaming in tutta Europa, oltre ai minuti e messaggi disponibili senza alcuna limitazione.

La navigazione in 5G è abilitata solo in determinati device ed è valida in alcune città come Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.

La promozione è compatibile con lo sconto sulla Fibra a 15,99€ mensili.

Costi ed altro

La PROMO è attualmente attivabile ONLINE e negli Store fisici senza scadenza sia passando da altro gestore sia richiedendo un nuovo numero. Il costo della SIM, inclusa la spedizione, è di 9,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.