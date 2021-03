Iliad Giga 100 è la nuova tariffa del quarto operatore italiano che va a sostituire la Flash 100 5G. Dalla sua promo gemella riprende praticamente tutto, anche l’abilitazione del 5G.

Iliad Giga 100: i dettagli

L’offerta gode di un pacchetto comprensivo di 100 Giga di traffico internet disponibile anche in 5G, minuti illimitati in Itali verso tutti i numeri di qualsiasi operatore, minuti sempre senza limiti verso 60 Paesi nel Mondo e SMS senza limiti. Tutto questo sempre al medesimo prezzo, 9,99 euro al mese.

Con la nuova Iliad Giga 100 sono a disposizione ben 6GB di internet da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea. Inoltre, il traffico voce è disponibile senza limitazioni anche in Europa.

La nuova rete in 5G di Iliad è in continua espansione e per il momento è già disponibile in questi paesi: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. Il network di ultima generazione offre prestazioni fino a 855 Mbps in download e 72 Mbps in upload.

Costi ed altro

La tariffa in questione non prevede nessun costo di attivazione. L’ammontare da corrispondere la prima volta è pari a 19,98€ e comprende il costo della SIM e del primo mese. Inoltre, con l’acquisto online viene offerta la spedizione gratuita.

