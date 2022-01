ILIAD DOWN: riscontrati problemi in tutta ITALIA

Iniziare il lunedì con dei problemi non è certamente un bel modo di iniziare la settimana. A tal proposito, in queste ore molti utenti Iliad stanno notando che la rete è Down!

Iliad DOWN: cosa succede?

Stando al sito DownDetector molti clienti dislocati in tutti Italia stanno riscontrando dei problemi sia per quanto concerne le chiamate sia per navigare.

Le segnalazioni arrivano veramente da tutto lo stivale ma principalmente sono stati registrati malfunzionamenti in città come Milano, Roma, Torino, Bologna, Padova, Verona, Monza, Firenze e Napoli.

Il quarto operatore italiano non ha fatto sapere nulla, segno che comunque il problema potrebbe risolversi a breve…

Comunicazioni Social

Intanto su Twitter è sempre più diffuso l'hashtag #IliadDown e molti utenti stanno riportando la loro esperienza in merito al blackout ancora in corso. Ecco alcuni post che abbiamo raccolto:

Prima cadeva la linea, adesso dicono che il numero non è corretto…#iliaddown — Novella Donelli (@novelladonelli) January 10, 2022

In tutta Italia #iliaddown — HelpSystem Informatica (@HelpSystemInfor) January 10, 2022

Questi sono solo alcuni tweet che stanno spopolando sul social network Twitter. Al momento, Iliad non sta rispondendo ai post dei suoi utenti e chiamando il Servizio Clienti 177 ci sono attese superiori ai 10 minuti!