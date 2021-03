Iliad è down. Sta succedendo negli ultimi minuti e non è ancora chiaro cosa stia accadendo.

Iliad down: che succede?

Non è ancora chiaro, ma il portale Downdetector conferma, attraverso un picco di segnalazioni, che effettivamente gli utenti hanno difficoltà.

Nello specifico, solo una piccola percentuale lamenta un down totale dei servizi voce e dati di Iliad. La maggior parte delle segnalazioni riguarda l’impossibilità di usare la rete dati.

Dunque, se nemmeno tu riesci a navigare su Internet utilizzando il tuo smartphone, sotto rete Iliad, non preoccuparti: non sei l’unico e non è un problema legato alla tua zona o al tuo device. Il disservizio è molto più ampio e riguarda tutti gli utenti.

AGGIORNAMENTO: il disservizio sembra essere in lento rientro, alcuni utenti hanno riportato su Twitter una ripresa del servizio. Tuttavia, potrebbero esserci ancora degli strascichi e potrebbe volerci un po’ perché il malfunzionamento rientri.

Ci riserviamo di aggiornare questo articolo nel caso riuscissimo a scoprire cosa ha causato il disservizio, che ha creato non poche difficoltà agli utenti italiani di Iliad. Con le limitazioni della zona rossa lo smartphone diventa più indispensabile che mai.

