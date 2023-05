Iliad Business: nuova offerta mobile competitiva per aziende e partite IVA

Iliad sgancia un’altra bomba in Italia che cementifica il suo importante ruolo nella telefonia mobile sul territorio del Belpaese. A quasi cinque anni dall’ingresso nel mercato della penisola, arriva il piano Iliad Business per aziende e partite IVA, con chiamate e SMS illimitati assieme a 220 Giga di Internet su rete 4G e 5G, dove disponibile. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa offerta mobile.

Arriva Iliad Business in Italia

Per aiutare i cittadini italiani ad affrontare sfide quotidiane sempre più complesse, tra un costo della vita elevato e prezzi di beni e servizi in continua crescita, Iliad Italia lancia l’offerta Business Giga 220 con le seguenti caratteristiche:

220 GB in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobile in Italia;

11,99 Euro al mese + IVA, per sempre, senza costi nascosti e senza vincoli di durata;

15 GB dedicati in EU, minuti e SMS illimitati;

300 minuti per chiamate dall’Italia verso fissi e mobile in 51 Paesi;

5 GB e 60 minuti dedicati in roaming in 30 paesi extra EU;

Assistenza 24 ore su 24 tramite il numero 176.

Iliad Business è pensata per ogni azienda e titolare di P.IVA che può scegliere di attivare una o più SIM e successivamente gestirle in maniera semplice e intuitiva. Peraltro, Iliad consente di sospendere temporaneamente le SIM Iliad Business fino a 24 mesi, affinché i pagamenti non avvengano anche nel caso di mancato utilizzo. La SIM potrà essere, poi, riattivata direttamente dall’Area Personale, con pochi clic, pagando un contributo di 4.99 euro + IVA.

Infine, tutti gli utenti business che sottoscriveranno almeno un’offerta Business Giga 220 potranno accedere ai seguenti vantaggi:

Offerta Business Dati 180 : piano speciale solo dati che prevede 180 GB in 4G, 4G+ e 5G in Italia, 15 GB dedicati in EU e 5 GB dedicati in 30 Paesi extra EU, il tutto a 9,99 euro + IVA al mese;

: piano speciale solo dati che prevede 180 GB in 4G, 4G+ e 5G in Italia, 15 GB dedicati in EU e 5 GB dedicati in 30 Paesi extra EU, il tutto a 9,99 euro + IVA al mese; Abbonamento McAfee Business Security: protezione completa da virus e minacce online su 3 dispositivi a 1,99€ + IVA al mese per singola licenza.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.iliadbusiness.it, o recarsi presso le Simbox, i Flagship Store e Corner distribuiti sul territorio italiano.