Iliad: 5G per tutti e sconto sulla fibra con tecnologia Wi-Fi 7

Giga 200 è la nuova offerta 5G della compagnia telefonica Iliad. Disponibile al prezzo di 9,99 euro al mese per sempre, offre 200 Giga per navigare alla massima velocità più minuti e SMS illimitati. Per quanto riguarda invece il costo di attivazione, è pari a 9,99 euro (costo una tantum, ndr).

L’offerta 5G Giga 200 è inoltre compatibile con lo sconto di 4 euro sulla fibra Iliad. Grazie alla promozione in corso, infatti, gli utenti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico beneficiano di uno sconto di 4 euro al mese, anche in questo caso per sempre: il costo della fibra con tecnologia Wi-Fi 7 passa quindi da 25,99 euro a 21,99 euro al mese.

Iliad: con Giga 200 il 5G è alla portata di tutti

Le persone alla ricerca di un’offerta 5G dal prezzo finalmente centrato e con tanti Giga a disposizione possono prendere in considerazione la nuova proposta di Iliad con 200 Giga in 5G, insieme a minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia. Le chiamate e i messaggi di testo senza limiti sono validi anche in Europa, dove sono disponibili anche 13 Giga dedicati in roaming.

Inclusi nell’offerta Giga 200 si annoverano poi i seguenti servizi: Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica, Portabilità del numero e Tecnologia VoLTE. Grazie alla funzionalità hotspot, ad esempio, gli utenti Iliad possono condividere i dati mobili della propria offerta con altri dispositivi quali smartphone, tablet e computer.

Tornando al discorso del 5G, di recente l’operatore francese ha annunciato di aver raggiunto oltre 7.000 città. Per verificare se anche il proprio comune è coperto dalla rete Iliad di ultima generazione, è sufficiente verificare la copertura tramite l’apposito strumento messo a disposizione dalla compagnia sul proprio sito ufficiale. In caso contrario, è comunque assicurata la connessione in 4G/4G+.