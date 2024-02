Il Xiaomi Redmi 12 è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo (-34%)

Il Xiaomi Redmi 12 da 8/256GB e nella bellissima colorazione Midnight Black EU è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibilmente conveniente. Attualmente in sconto del 34%, questo dispositivo è disponibile al prezzo eccezionale di 142,50€ anziché 215,00€.

Dotato di un ampio display FHD+ da 90 Hz da 6,79″, il Redmi 12 offre un’esperienza visiva coinvolgente e fluida, perfetta per qualsiasi tipo di attività, dalla visione di video alla navigazione sui social media. Inoltre, grazie alla certificazione SGS Low Blue Light e alla Modalità Lettura 3.0, questo smartphone migliora e prolunga l’esperienza visiva, riducendo la luce blu e proteggendo gli occhi dagli affaticamenti.

Il dispositivo è alimentato dal processore MediaTek Helio G88 e offre una batteria ampia da 5.000 mAh, garantendo prestazioni potenti e durature per tutta la giornata. La tripla fotocamera AI da 50 MP consente di catturare dettagli straordinari, mentre l’altoparlante potente 1217 offre un audio immersivo.

Dal punto di vista del design, il Redmi 12 si distingue per la sua scocca posteriore in vetro di alta qualità e la finitura continua della fotocamera, che conferiscono un look elegante e resistente. Inoltre, la resistenza a polvere e schizzi IP53 garantisce una maggiore durabilità contro gli agenti esterni.

Il Xiaomi Redmi 12 8/256GB Midnight Black EU offre prestazioni potenti, un design elegante e una serie di funzionalità avanzate, il tutto a un prezzo vantaggioso grazie allo sconto del 34% su Amazon. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistalo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.