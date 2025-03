Il videogioco ufficiale della Formula 1 è in MEGA SCONTO su Amazon (-69%)

Adesso che è iniziato il nuovo mondiale di Formula Uno torna anche la voglia di giocare al videogioco ufficiale, seppur della scorsa stagione. Ma il prezzo è così interessante che è difficile rinunciare: su Amazon puoi acquistare F1 24 per PS5 con il 69% di sconto a soli 24,99 euro invece di 79,99.

F1 24 PS5 in offerta: scendi in pista

Una delle novità più interessanti di F1 24 è la possibilità di vivere la Carriera Pilota nei panni di uno dei veri piloti della griglia dello scorso anno, con la possibilità di sfidare i migliori in pista costruendo la tua leggenda stagione dopo stagione.

Ogni tua prestazione sarà tracciata dal nuovo sistema di riconoscimento dei piloti influenzando rivalità e dinamiche nel paddock, con riunioni segrete e battute autentiche tratte delle vere comunicazioni radio di F1.

Il gameplay si è arricchito con un ulteriore aggiornamento alla fisica e alla guida che rende il modello il più avanzato di sempre, con un sistema delle sospensioni ancora più realistico, modelli delle gomme migliorati e una simulazione aerodinamica che rende ogni curva e ogni sorpasso un’esperienza autentica.

Non mancano infine le numerose modalità, sia in single player che multiplayer, per divertirti da solo o in compagnia dei tuoi amici e di giocatori da ogni parte del mondo. Insomma, preparati a indossare il casco e scendere in pista con F1 24, ora tuo a soli 24,99 euro invece di 69,99.