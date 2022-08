Il videogioco di Breaking Bad poteva essere simile a GTA

Breaking Bad poteva diventare un videogioco molto simile a GTA. A rivelarlo è stato il creatore della pluripremiata serie, Vince Gilligan, che nel corso di una recente intervista ha parlato dei tentativi poi non andati a buon fine di portare il franchise anche nel mercato videoludico.

Nel corso dell’ultima puntata del podcast “Inside the Gilliverse“, Gilligan ha spiegato come ci fosse un’idea di realizzare un grande gioco ispirato alla serie televisiva e che ricordasse in un certo senso lo stile di Grand Theft Auto. Oltre a questo, comunque, pare siano stati fatti diversi concept che non si sono tuttavia concretizzati in progetti definitivi.

Breaking Bad come GTA: l’idea di Vince Gilligan

Nel corso del suo intervento, Vince Gilligan ha spiegato di non essere un gran giocatore, ma è impossibile non conoscere Grand Theft Auto tanto da confessare ai suoi collaboratori il desiderio di realizzare un titolo dal grosso budget simile alla celebre saga Rockstar Games.

L’idea non è mai andata in porto, ma sono stati fatti altri tentativi: si è pensato ad un gioco specifico per PlayStation VR, ma questo, così come altri tre o quattro progetti potenziali, sono stati cancellati.

I motivi sono essenzialmente due: la creazione di un videogioco è un processo lungo, difficile e, in definitiva, costoso a tal punto da non essere fattibile per le esigenze del franchise. In altro luogo c’è da considerare un discorso di protezione nei confronti di Breaking Bad: un eventuale titolo videoludico sarebbe dovuto essere all’altezza della serie che lo ha ispirato.

Nel frattempo, il prossimo 15 agosto andrà in onda su Netflix l’ultimo episodio di Better Call Saul, lo spin-off di Breaking Bad che ha conquistato critica e pubblico quasi quanto la serie madre. Chissà che in futuro uno dei due franchise non possa davvero debuttare nel mercato videoludico.

