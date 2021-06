Il ventilatore portatile di Xiaomi VH è uno spettacolo per gli occhi e un piccolo concentrato di tecnologia. Dotato di batteria integrata: lo porti con te ovunque e benefici di refrigerio immediato.

Il bello è che adesso da Banggood lo porti a casa a prezzo ridicolo: solo 7,42€ se – dopo aver messo il prodotto nel carrello – applicherai il codice sconto “BGSXFR616”. Le spedizioni? Super economiche e sicure (solo 2,18€).

Xiaomi: il ventilatore è super interessante e costa pochissimo

Si, è un oggetto di design prima di tutto. Come al solito, che sia direttamente Xiaomi – o che si tratti di un brand del suo ecosistema – l'estetica è sempre curata nei minimi dettagli. In questo caso, traspare l'eleganza di un prodotto premium, che non eccede con tratti pacchiani, anzi. Questo ti permetterà di usarlo ovunque, indipendentemente dal contesto.

Quanto al funzionamento vero e proprio di questo gioiellino, rimarrai stupito dopo averlo provato. Infatti, sotto la scocca si nasconde un potente motore brushless, ingegnerizzato al meglio per offrirti tre intensità di ventilazione differenti fra le quali scegliere. Decidi tu a quale velocità far ruotare le 7 pale integrate in un gabbiotto che impedirà qualsiasi rischio di farti male mentre il dispositivo è in funzione.

Una chicca decisamente degna di nota è la batteria integrata: non dovrai comprarne ogni volta di nuove, anzi! Basterà ricaricarla all'occorrenza. Considera che è così ampia da garantirti fino a 10 ore di uso continuo.

Insomma, non un ventilatore portatile qualsiasi, questo gioiellino by Xiaomi VH lo porti a casa a meno di 10€ compreso di spedizioni assicurate e fai l'affare dell'estate! Come completare l'acquisto? Facilissimo:

metti il prodotto nel carrello;

prima di pagare, inserisci il codice sconto “BGSXFR616”;

“BGSXFR616”; il prezzo finale del dispositivo, con spedizioni e assicurazione inclusi, è di 9,89€: pazzesco!

