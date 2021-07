Uno spettacolo, questo dispositivo è come fosse un ventaglio 2.0: lo metti al collo, alla cintura – o dove preferisci – e l'aria fresca arriva in modo automatico. Approfitta dello sconto del 50% presente su Amazon e porta a casa questa genialata a 8,50€ circa: metti il prodotto nel carrello e – prima id pagare – inserisci il codice sconto “IKSCVH72”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Il ventaglio diventa smart: sconto super su Amazon

Un dispositivo di design, super compatto e dotato di batteria integrata: non dovrai cambiarla, ma semplicemente ricaricarla attraverso l'ingresso USB C.

Posiziona il gioiellino dove preferisci, accendilo e lui farà il resto. Infatti, è studiato in modo geniale: l'aria rinfrescata viene espulsa dall'altro del device e non dalla parte frontale: per questo non serve che tu lo tenga in mano.

Inoltre, per garantirti il massimo del comfort, puoi scegliere fra tre diverse velocità. Insomma, come fosse un vero e proprio ventaglio 2.0, che adesso puoi prendere a prezzo assurdo da Amazon.

Devi essere veloce però: metti subito il tuo nuovo gioiellino nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “IKSCVH72”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

Non perdere le migliori occasioni Amazon nascoste: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home