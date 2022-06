Il tuo nuovo PC? Un Chromebook e paghi meno di 180€

Se state pensando di acquistare un nuovo computer per lo studio, per un parente, per lavorare da remoto e non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo di un Chromebook 311 di Acer; ha 32 GB di memoria interna, uno schermo da 11,6 pollici, 4 GB di memoria RAM e scheda grafica UHD Graphics 600. Il sistema operativo è ChromeOS, ovvero un sw basato sul browser Chrome che fa girare benissimo tutte le operazioni che si svolgono online, ma non solo.

Ha un prezzo super contenuto: solo 179,00€ al posto di 289,00€. Lo sconto è davvero elevato: ben 110€ in meno sul prezzo di listino, c’è la possibilità di godere delle spedizioni gratuite, si può fare il reso entro un mese e c’è l’assistenza gratuita per ben due anni. Fra le altre cose, citiamo anche la garanzia di due anni.

Perché scegliere un Chromebook come PC?

I motivi per sceglierlo sono tanti. In primo luogo facciamo riferimento ad un computer che ha un basso consumo energetico e un software che “vola” grazie ad un SoC Intel di ultima generazione. Veloce in tutto, anche nelle cose che non ti aspetti.

La batteria assicura un’autonomia per ore e ore. Il device può fare di più con una singola carica e il merito è anche del software ChromeOS.

È pensato per essere produttivo, veloce e sicuro. Parte in pochi secondi, c’è l’antivirus interato e ci sono gli aggiornamenti automatici. Non mancano le app per tutto, grazie al Play Store di Google. Infine, è leggerissimo e compattissimo. È più piccolo di un foglio A4 e pesa solo 1,25 kg.

Lo ripetiamo: a soli 179,00€ al posto di 289,00€ è un Best Buy. È perfetto per lavorare ma anche per studiare e costa veramente poco. Lo troviamo perfetto per uno studente di scuola o un universitario/a. Cosa ne pensate? Fateci sapere se lo acquisterete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.