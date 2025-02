Il teschio di Triceratopo LEGO è in offerta su Amazon: idea regalo per adulti e piccini

Su Amazon è disponibile in offerta il nuovo set LEGO Jurassic World Fossili di Dinosauro: Teschio di Triceratopo. Grazie a questa promozione puoi acquistarlo a soli 38,24 euro invece di 44,99. Pensato per bambine e bambini dai 9 anni in su, in realtà è un’ottima idea regalo anche per gli adulti cresciuti con una delle saghe cinematografiche più amate.

Costruisci e scopri il teschio di Triceratopo

Il set LEGO Jurassic World Fossili di Dinosauro: Teschio di Triceratopo è perfetto per stimolare la creatività e la passione per la paleontologia nei più piccoli. Permette di ricreare infatti il teschio di un Triceratopo, completo di dettagli che includono la mascella apribile, il supporto espositivo e una targa informativa.

L’esperienza di costruzione è arricchita da diversi elementi extra, come una minifigure del Paleontologo Junior LEGO, una targa del sito di scavo con mini-fossili e vari attrezzi di scavo, oltre a un pezzo di ambra, dettaglio a dir poco iconico per gli appassionati della saga di Jurassic World. Il teschio può essere posizionato sul supporto o accanto agli accessori per creare diverse ambientazioni e scenari da esposizione o da gioco.

Lo abbiamo detto: è un set pensato per bambine e bambini dai 9 anni in su, ma in realtà è perfetto anche per collezionisti e appassionati di tutte le età, specie per coloro che sono cresciuti con i primi film di Jurassic Park.

Un regalo ideale per ogni tipologia di pubblico, specie tra gli amanti dei dinosauri: acquista adesso il set LEGO Jurassic World Fossili di Dinosauro Teschio di Triceratopo a soli 38,24 euro invece di 44,99.