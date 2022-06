Il telecomando per i selfie a 6€ è il gadget dell'estate: DA AVERE

Il telecomando per i selfie è il classico gadget che, una volta provato, diventa un mai più senza. Immagina di voler fare una foto con gli amici oppure un bello scatto panoramico con te come protagonista. Sistemi lo smartphone, al massimo imposti il timer, e poi devi correre a metterti in posa: che delirio.

Ecco, con questo simpaticissimo prodotto, premi un pulsante solo quando sei pronto e scatti la foto che desideri. Con lo stesso tasto, fai partire la registrazione di video: facile, veloce ed efficace.

Super semplice da configurare, basta abbinarlo al Bluetooth ed è pronto. Non devi fare altro se non aprire l’applicazione della fotocamera. Un dispositivo che porti a casa da Amazon a prezzo ridicolo: bastano 6€ circa appena per accaparrartelo e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Telecomando per selfie: il gadget dell’estate

Un prodotto molto interessante perché compatto, super portatile, ma allo stesso tempo pronto a tornare utile all’occorrenza. Quando vuoi fare una foto di gruppo oppure uno scatto panoramico o – ancora – scattare con parametri manuali, puoi affidarti a lui.

Posizioni dove preferisci il tuo smartphone, ti metti in posa con tutta calma, e premi il pulsante sul telecomando per selfie, solo quando sei pronto. Un dispositivo sfizioso, perfetto per i tuoi ricordi delle belle serata d’estate. Completa l’ordine al volo per portarlo a casa a 6€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

