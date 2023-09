Il SUPER mediogamma Samsung Galaxy A54 5G decolla su eBay (-31%)

Oggi non hai altre scuse da raccontarti: il popolarissimo e apprezzatissimo mediogamma Samsung Galaxy A54 5G è in vendita a un prezzo davvero conveniente grazie a questa scioccante offerta di eBay. Quest’oggi, infatti, sfruttando l’accattivante sconto immediato del 31%, puoi mettere le mani sul device a marchio Samsung spendendo appena 345€ – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 154€.

Lo smartphone Android del colosso sudcoreano ha tutto ciò che cerchi in un device moderno: è realizzato con materiali di buona qualità; ha un bel design; monta una scheda tecnica potente ed è anche compatibile con la connettività 5G.

Su eBay c’è un mega sconto del 31% per l’ottimo Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A54 5G è pronto a stupirti fin dal primo istante con il suo bellissimo pannello Super AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione, mentre con la fotocamera frontale puoi scattare tutti i selfie che vuoi senza preoccuparti della messa a fuoco o della illuminazione esterna.

Sotto il cofano puoi contare su un velocissimo processore octa core accompagnato da ben 8 GB di RAM, una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e tanta memoria per conservare foto e video. A tal proposito, il device a marchio Samsung monta un comparto fotografico multiplo con un sensore principale da ben 50 MP per immortalare i tuoi ricordi più preziosi sempre ad altissima qualità.

Acquista oggi stesso lo smartphone del colosso sudcoreano per sfruttare lo sconto shock del 31%; se fai in fretta, inoltre, il device ti arriva a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Vuoi conoscere il prezzo di oggi di Samsung Galaxy A54 5G su tutti i principali store italiani e stranieri? Segui il link e visita :puoi risparmiare su questo smartphone fino a €30 rispetto al suo prezzo medio, selezionando la promozione di Amazon.it!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.