Il set LEGO Transformers Optimus Prime ad un prezzo BOMBA su Amazon

Questa qui è davvero un’offerta sensazionale, specialmente se sei un fan dei Transformers e ti stai preparando al lancio del nuovo film in uscita.

Il set LEGO di Optimus Prime è disponibile su Amazon a soli 125,99 euro invece di 179,99. Si tratta di un risparmio del 30% su uno dei modelli più spettacolari e ricercati della LEGO: e soprattutto siamo di fronte ad un minimo storico assoluto, non si era mai visto uno sconto così.

Set LEGO Optimus Prime: sì, diventa anche un camion

Il set LEGO di Optimus Prime (10302) è composto da oltre 1.500 mattoncini che ti permetteranno di ricreare il leader iconico dei robot alieni. Ma non solo: proprio come l’originale molto amato, questa replica LEGO di Optimus Prime passa da robot a un camion grazie ai 19 punti di snodo. Potrai quindi divertirti a trasformare il tuo eroe preferito in base alla situazione.

Inoltre, il set include accessori autentici che ti faranno rivivere le saghe di Transformers, come l’Autobot Matrix of Leadership, un’ascia Energon, un cubo Energon e un jetpack. Il modello è anche dotato di una targa espositiva per rendere omaggio alla tua passione per i Transformers.

Insomma, che te lo diciamo a fare: acquista adesso il set LEGO di Optimus Prime su Amazon e trasforma il tuo tempo libero in un’esperienza di costruzione coinvolgente e divertente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.