Il set LEGO perfetto da regalare a San Valentino: sorprendi la tua dolce metà

Con San Valentino alle porte, molti di noi sono alla ricerca del regalo perfetto per la propria dolce metà. Bene, se vuoi fare qualcosa di unico e originale perché non optare per il set LEGO Orchidea? Non è un caso che stia spopolando su Amazon in questi giorni e non ti rimane adesso che unirti alla festa.

Il set LEGO Orchidea: perfetto per San Valentino

Questo set è un’ottima scelta per le coppie che amano passare del tempo creativo e di qualità insieme: formato da 608 pezzi, il modellino di pianta artificiale ti offre 6 fiori grandi, 2 appena sbocciati, 5 fogli e 2 radici per creare una composizione del tutto originale.

Comincia a costruire il vaso blu scanalato e poi parti col riempirlo con gli elementi LEGO marroni allo scopo di ricreare il mix di cortecce naturali in cui cresce una vera orchidea. Puoi ruotare gli steli, i fiori, le radici e le foglie per avere un look personalizzato.

Sei ancora in tempo per riceverlo per San Valentino, ma fai in fretta perché sta comprensibilmente andando a ruba. Il set LEGO Orchidea è perfetto per sorprendere la tua dolce metà e passare del tempo insieme in modo senza dubbio originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.