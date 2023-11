Il set LEGO Mars Rover Perseverance in DOPPIO SCONTO su Amazon

Amazon ti offre un’opportunità straordinaria: il set LEGO Technic Mars Rover Perseverance è disponibile con un doppio sconto. Infatti, oltre all’offerta già applicata, puoi spuntare un coupon sconto presente proprio sotto al prezzo che ti permette di pagarlo soltanto 71 euro invece dei 94,99 di listino.

Set LEGO Technic Mars Rover Perseverance in offerta: le caratteristiche

Il set include un modello di rover ispirato al Mars Perseverance Rover della NASA, completo di sterzo a 360°, braccio mobile e sospensioni articolate. Con tutte e 6 le ruote funzionanti, il tuo rover sarà pronto a esplorare ogni superficie irregolare con facilità. La fedeltà ai dettagli ti farà sentire veramente parte della missione su Marte.

Ma le sorprese non finiscono qui! Questo straordinario set spaziale LEGO include anche una versione giocattolo da costruire dell’elicottero Ingenuity della NASA. Utilizzato per testare il volo a motore su Marte, l’elicottero aggiunge un elemento di gioco in più all’esperienza di esplorazione spaziale.

L‘app LEGO Technic CONTROL+ AR è il tocco finale che rende questo set unico. Grazie alla realtà aumentata, i giovani costruttori possono immergersi completamente nei dettagli del rover e della sua missione su Marte. Un’esperienza coinvolgente che unisce gioco, apprendimento e esplorazione.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Acquista il set LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance a soli 71 euro e regala a un giovane esploratore o a te stesso l’opportunità di costruire e giocare nel mondo affascinante della NASA e di Marte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.