Il set LEGO Harry Potter Dobby l'Elfo Domestico torna in offerta su Amazon (-20%)

Idea regalo Harry Potter da non perdere su Amazon con il set LEGO di Dobby l’Elfo Domestico, l’adorabile personaggio della saga del Mondo Magico, che puoi acquistare in sconto a soli 23,99 euro invece di 29,99, con spedizione Prime e consegna in un giorno.

Dobby l’Elfo Domestico LEGO: perfetto per i fan

Il set LEGO, come immagini, permette di costruire un modellino snodabile e dettagliato di Dobby l’Elfo Domestico. Una replica fedelissima che include testa, orecchie e braccia mobili per permetterti di posizionarlo nel modo che preferisci, oltre che fargli prendere in mano i suoi accessori iconici.

Parliamo di oggetti magici che provengono direttamente dai film, come la torta fluttuante di zia Petunia, il diario di Tom Riddle e, ovviamente, il calzino di Harry Potter, simbolo della sua tanto attesa libertà. Il set è curato nei minimi dettagli e rende questo Dobby un pezzo da collezione unico per ogni fan della saga grazie anche al supporto con targhetta incluso nel set.

Ideale per bambini e adulti, si rivolge a chi ama il mondo di Hogwarts e vuole aggiungere un tocco di magia alla propria casa. Approfitta dell’offerta Amazon e acquista adesso il set LEGO Harry Potter Dobby l’Elfo Domestico a 23,99 euro.