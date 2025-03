Il set LEGO della Torre di Sauron è al MINIMO STORICO con le Offerte di Primavera Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2025 è iniziata e con essa arrivano i primi grandi affari su oggetti da sogno, in questo caso per gli appassionati di LEGO e de Il Signore degli Anelli. La leggendaria torre di Barad-Dur, la fortezza e la torre di Sauron, in una fantastica riproduzione da 5.471 pezzi può essere tua al minimo storico di 390,99 euro invece di 459,99. Il prezzo include la spedizione Prime e, al checkout, anche la possibilità di attivare il pagamento a rate.

Set LEGO Il Signore degli Anelli: Torre di Barad-Dur, una meraviglia per i fan

Quella che potrai ricostruire è una riproduzione fedele e dettagliata, oltre che imponente nelle dimensioni, della leggendaria fortezza di Sauron, con l’Occhio infuocato che svetta sulla Terra di Mezzo e tante funzioni interattive. Ad esempio, vedrai il Cancello Nero aprirsi automaticamente e lo stesso Occhio di Sauron si illumina per rendere questo set ancora più realistico.

La confezione include oltre 10 minifigure, che comprendono Sauron, la Bocca di Sauron, Frodo, Sam, Gollum e persino un Orco. La struttura, una volta completata, si suddivide in 4 sezioni modulari tutte incredibilmente dettagliati come la sala del trono, la prigione e una fucina di armi. Non mancano poi gli accessori per ricreare le mitiche scene del film grazie a elmi, armature e oggetti iconici come l’Unico Anello, la luce di Eärendil e la mazza di Sauron.

Un gioiello e un capolavoro LEGO pensato per costruttori esperti e naturalmente appassionati della mitica saga ideata da Tolkien e portata al cinema da Peter Jackson. Sarà perfetto come esposizione, svettando letteralmente nella tua collezione.

Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera Amazon per acquistare la Torre di Barad-Dur LEGO a soli 390,99 euro invece di 459,99, anche a rate.