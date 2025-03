Il SEMPRE ECCELLENTE Google Pixel 9 sotto i 600€ su eBay: coupon ESCLUSIVO

Negli ultimi anni ci siamo abituati all’idea che per acquistare un top di gamma sia necessario mettere in conto una spesa di almeno 1000€ o più; l’eccellente Google Pixel 9, però, tra i più interessanti flagship sul mercato, ribalta tutto con il suo prezzo di vendita super aggressivo su eBay.

Infatti, sfruttando il codice coupon esclusivo “PSPRMAR25“, il device del colosso di Mountain View può essere tuo al prezzo di 599€ con la possibilità di acquistarlo anche in tre comode rate e senza interessi.

Prendi al volo la promozione di eBay sull’eccellente Google Pixel 9

Parliamo di un device che si presenta con un design elegante, moderno e con un telaio realizzato al 100% in alluminio riciclato; non solo robustezza e leggerezza, ma anche attenzione all’impronta ecologica. Certificato IP68, quindi resistente agli schizzi e alla polvere, il device di Google monta uno spettacolare pannello OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120Hz, per immagini sempre dettagliate e molto fluide.

Sotto la scocca trova posto il processore octa-core proprietario Google Tensor G4, un SoC a prestazioni elevate che ti assicura sempre reattività, fluidità e affidabilità durante l’esecuzione dei task più comuni e anche quelli più impegnativi; la batteria da 4700 mAh, inoltre, è sapientemente ottimizzata per accompagnarti lungo un giorno pieno di utilizzo senza fatica.

Come ogni Pixel che si rispetti, anche il Pixel 9 è un camera phone di altissimo livello: il sensore principale da 50 MP è in grado di regalarti scatti dettagliati e luminosi, mentre il sensore ultra-grandangolare da 48 MP è perfetto per paesaggi e foto di gruppo. Non mancano poi numerose funzionalità legate alla AI (Intelligenza Artificiale) come, ad esempio, l’editor avanzato per le foto, la trascrizione in tempo reale e le traduzioni istantanee in diverse lingue.

Approfitta subito del coupon esclusivo “PSPRMAR25” di eBay per acquistare il top di gamma Google a un prezzo molto conveniente; se fai in fretta e lo acquisti subito potrai riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore.